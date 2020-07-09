Тедеско отреагировал на провокационное заявление гендиректора "Зенита" Медведева

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался насчёт провокационных слов генерального директора "Зенита" Александра Медведева.

Напомним, что руководитель питерского клуба заявил, что имитация секса Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна - это намёк на события матча с "красно-белыми" в Кубке России.

"Дополнительная мотивация из-за этого высказывания? У нас и так будет достаточно мотивации, это же полуфинал Кубка. Если помните, у нас была сложная игра с "Ростовом", матч с ЦСКА в четвертьфинале - мы добились большого шанса пройти в финал и сделать что-то крутое в этом сезоне. Мы знаем, что "Зенит" сейчас - лучшая команда в России, они только что взяли титул. Но мы голодны - молоды и очень голодны. Нам не нужно дополнительной мотивации", - отметил Тедеско.

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 19 июля в Санкт-Петербурге.

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