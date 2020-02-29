Тедеско отреагировал на слухи о переговорах с "Гертой"

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Тедеско отреагировал на слухи о переговорах с "Гертой"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о заинтересованности "Герты" в его услугах.

"Информация о переговорах с "Гертой" - полная чепуха. Не понимаю, откуда она вообще появилась. Правда состоит в том, что я на 100 процентов сосредоточен на работе в "Спартаке". Мне очень нравится в Москве и в клубе, поэтому все эти слухи не имеют для меня никакого значения", - сказал 34-летний немец.

Контракт Тедеско с "красно-белыми" рассчитан до мая 2021 года. Он принял команду только 14 октября, сменив Олега Кононова.

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