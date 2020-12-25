Тедеско отреагировал на заявление "Спартака" о своём будущем

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско позитивно воспринял желание клуба продолжить сотрудничество до конца сезона, несмотря на его отказ подписывать новый контракт.

"Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения. Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!" - сказал Тедеско.

Немецкий тренер возглавляет "красно-белых" с октября 2019 года.

"Спартак" по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков.

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