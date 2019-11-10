Тедеско отрицает наличие у Шюррле психологических проблем
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско сделал заявление о состоянии здоровья вингера команды Андре Шюррле.
"К сожалению, из-за травмы он пропустил пару тренировок и не попал в стартовый состав на игру с "Крыльями". С Шюррле всё в порядке, ведь он вышел на замену и помог команде. Никаких проблем нет, тем более психологических. Мы разговариваем с Андре каждый день. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвётся в бой", - сказал Тедеско.
29-летний Шюррле в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|30
|3
|Локомотив Москва
|15
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|Краснодар
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|5
|ЦСКА Москва
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|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|15
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|18
|11
|Динамо Москва
|16
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|Крылья Советов
|16
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|Рубин
|16
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|16
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|15
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