Тедеско отрицает наличие у Шюррле психологических проблем

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Тедеско отрицает наличие у Шюррле психологических проблем

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско сделал заявление о состоянии здоровья вингера команды Андре Шюррле.

"К сожалению, из-за травмы он пропустил пару тренировок и не попал в стартовый состав на игру с "Крыльями". С Шюррле всё в порядке, ведь он вышел на замену и помог команде. Никаких проблем нет, тем более психологических. Мы разговариваем с Андре каждый день. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвётся в бой", - сказал Тедеско.

29-летний Шюррле в текущем сезоне сыграл за "Спартак" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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