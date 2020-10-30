Тедеско ответил на претензии "Краснодара" к судейству в матче со "Спартаком"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал недовольство "Краснодара" работой арбитра в очном матче 12-го тура РПЛ.

Напомним, что после игры генеральный директор "быков" Владимир Хашиг публично раскритиковал не только судей, но и "красно-белых", отметив, что победу им принесли "на блюдечке".

"Они могут говорить всё, что думают. Я не обижаюсь. Всегда обидно проигрывать, мы тоже обижаемся, но стремимся искать причину в себе. В том году я тоже жаловался на решения арбитров, и поверьте, это не лучшее поведение с моей стороны. Мы отлично провели первый тайм. Да, у них не было нескольких ключевых игроков, им этого не хватало. Также им этого не хватало и в Лиге Чемпионов. Мы забили два в первом тайме, могли забить и третий.

Мы рады и горды, что одержали победу в такой непростой игре. Первый гол наш обсуждали, с нами тоже возникало много спорных эпизодов, и я этого не забуду – например, против "Сочи". Я убеждён, что нужно бороться только с тем, с чем сами можем. Сейчас на нас хотели оказать давление отменой карточки Ерёменко. Постоянно хотят раскачать нашу лодку, но мы стараемся обращать эту энергию в положительное русло. "Спартак" должен волновать всех вне зависимости от своего места. Мы чисты перед всеми и самими собой, играем на пределе своих возможностей", - сказал Тедеско.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что рефери допустил две ошибки, которые повлияли на результат. Обе - в пользу "Спартака".

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