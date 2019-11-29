Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне со "Спартаком"

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Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне со "Спартаком"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал заявление форварда "Зенита" Артёма Дзюбы о том, что грядущий матч между командами будет войной.

"Дзюба сказал, что этот матч - война? Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной", - отметил Тедеско.

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени. 

Дзюба является воспитанником "красно-белых". На прошлой неделе предположительно фанаты столичной команды дважды нецензурно оскорбляли нападающего на футбольных стадионах в Сан-Марино и Екатеринбурге.

Не пропустите: "Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом". | http://soccernews.ru
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