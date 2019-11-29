Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне со "Спартаком"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал заявление форварда "Зенита" Артёма Дзюбы о том, что грядущий матч между командами будет войной.
"Дзюба сказал, что этот матч - война? Это хорошо, что соперники настроены так горячо. Мы тоже горячо настроены на все матчи. Я считаю, что нужно быть в игре от первой до последней минуты, концентрация должна быть тотальной", - отметил Тедеско.
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 19:00 по московскому времени.
Дзюба является воспитанником "красно-белых". На прошлой неделе предположительно фанаты столичной команды дважды нецензурно оскорбляли нападающего на футбольных стадионах в Сан-Марино и Екатеринбурге.
Не пропустите: "Спартак" обратился к болельщикам перед матчем с "Зенитом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы
-
Пятов, Рамос и Кейн попали в символическую сборную квалификации Евро-2020
-
Игрок "Зенита" Малком тренируется с бразильским клубом
-
Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
"Барселона" сегодня празднует свое 120-летие
Лента новостей
-
Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна
-
Генич дал жёсткую оценку выступлению российских клубов в еврокубках
-
Бартомеу поздравил "Барселону" со 120-летием
-
Головин призвал российских футболистов переходить в европейские клубы
-
Семак рассказал, как изменился "Спартак" при Тедеско
-
Юнгберг - о своём назначении: "Сделаю всё, чтобы люди снова улыбались"
-
1
"Ливерпуль" назвал диагноз и сроки восстановления Фабиньо
-
"Сочи" потерял 10 игроков из-за эпидемии ангины
-
Цыганков, Бруну Фернандеш и Абубакар попали в команду недели Лиги Европы
-
Головин рассказал, какого места заслуживает "Монако" в Лиге 1
-
Пятов, Рамос и Кейн попали в символическую сборную квалификации Евро-2020
-
В "Зените" объяснили, почему Малком тренируется с "Коринтиансом"
-
Почеттино впервые прокомментировал увольнение из "Тоттенхэма"
-
БК 1XBET объявила об акции в честь Черной пятницы
-
1
Тедеско ответил на слова Дзюбы о войне со "Спартаком"
-
"Реал" теряет Варана
-
Игрок "Зенита" Малком тренируется с бразильским клубом
-
Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
1
СМИ: Месси не писал Неймару после вылета из Лиги Чемпионов в прошлом сезоне
-
2
Владелец "Арсенала" прокомментировал увольнение Эмери
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14