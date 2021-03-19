Тедеско ответил на вопросы о своем будущем и шансах "Спартака" на чемпионство

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (5:1) ответил на вопросы о своем будущем и шансах московского клуба на чемпионский титул.

"До конца еще 7 матчей, в России все может случиться: любой может выиграть у любого. Таблица очень плотная. Мы работаем день за днем, тренировку за тренировкой.

Мы сегодня выиграли, мне нравится быть здесь, давайте наслаждаться сегодняшним моментом", - приводят слова Тедеско росийские СМИ.

Напомним, что контракт Тедеско со "Спартаком" истекает ближайшим летом и тренер отказался продлевать соглашение.

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