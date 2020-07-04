Тедеско ответил на вопросы журналистов на русском языке
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско перед матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России с "Тамбовом" (0:0;первый тайм) дал интервью на русском языке.
"Я думаю, что команда сыграла отлично в матче с ЦСКА. Есть победы - нет проблем. Поражение - это всегда тяжело.
Отсутствие Зобнина? Всегда есть проблемы. Но в команде хватает хороших игроков", - сказал Тедеско в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" с 32 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Хавбек "Спартака" Зобнин дисквалифицирован на два матча| http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ
-
The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо
-
Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А
-
Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта
-
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны
Лента новостей
-
Варди стал 29-м игроком АПЛ, забившим 100 голов
-
"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ
-
Тедеско ответил на вопросы журналистов на русском языке
-
"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ
-
The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо
-
Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Крыльев Советов" с "Ростовом"
-
Зидан перед матчем с "Атлетиком" высказался о борьбе в Ла Лиге
-
Агент Рыбуса сообщил, что "Локомотив" не предлагал футболисту продлить контракт
-
Погба сделал новую прическу с призывом бороться с расовым неравенством
-
Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хавбеку "Пеньяроля" Пельистри
-
Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ
-
Бруну Фернандеш третий раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" определился с размером предложения по Тьяго Алькантаре
-
"Фенербахче" заинтересован в двух защитниках "Барселоны"
-
"Брайтон" одолел "Норвич" в битве аутсайдеров АПЛ
-
Два основных игрока "Реала" пропустят матч с "Атлетиком"
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"
-
Сетьен высказался о положении Гризманна в "Барселоне"
-
Невеста Роналду выложила новое фото в купальнике
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22