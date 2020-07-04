Тедеско ответил на вопросы журналистов на русском языке

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско перед матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России с "Тамбовом" (0:0;первый тайм) дал интервью на русском языке.

"Я думаю, что команда сыграла отлично в матче с ЦСКА. Есть победы - нет проблем. Поражение - это всегда тяжело.

Отсутствие Зобнина? Всегда есть проблемы. Но в команде хватает хороших игроков", - сказал Тедеско в эфире "Матч ТВ".

"Спартак" с 32 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ.



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