Тедеско ответил ветеранам "Спартака", критиковавшим его назначение

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своём отношении к заявлениям ветеранов "красно-белых", которые скептически отнеслись к назначению немца на пост главного тренера.

"Они считают, что я ничего не добился? Для меня это не проблема. Каждый может высказывать своё мнение. Я принимаю его. На данный момент они правы: я стал вторым с "Шальке", спас "Эрцгебирге" от вылета. Для меня лично это было равносильно титулам.

Но я понимаю слова ветеранов. И моя задача - доказать, что я тот самый парень, кто должен занимать пост главного тренера "Спартака". Но есть и ещё один важный момент - если люди обсуждают, критикуют, переживают, значит, этот клуб действительно важен и популярен. И это для меня имеет главное значение", - сказал Тедеско.

Напомним, что "Спартак" заключил контракт с 34-летним специалистом до 31 мая 2021 года.

Приглашение Тедеско в московский клуб лоббировал генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн.

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