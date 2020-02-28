Тедеско озвучил амбициозную цель "Спартака" на остаток сезона

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Тедеско озвучил амбициозную цель "Спартака" на остаток сезона

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал задачу своей команды на весеннюю часть сезона.

"Ситуация непростая. Но когда мы пришли сюда, она уже была непростой, и мало что изменилось. Нашей целью было стабилизировать ситуацию, а весной моя задача - выиграть все матчи. Скорее всего, ни одна команда такое сделать не сможет. Но на сборах мы работали как звери, надеюсь, сможем выполнить поставленную задачу.

Да, я хочу выиграть все матчи. А что, есть тренер, который скажет, что не хочет выигрывать все? И я не говорю, что выиграю все матчи, но это наша цель - если бы у меня её не было, то и меня бы не было здесь. Каждый футболист хочет выигрывать всё. И мы можем побеждать. Мы могли выиграть и у "Зенита", хотя и проиграли им", - сказал Тедеско.

По итогам 19 туров "красно-белые" занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Также "Спартак" продолжает бороться в Кубке России - в марте команде предстоит дерби с ЦСКА в рамках 1/4 финала турнира.

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