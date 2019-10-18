Тедеско перенёс свой офис на "Открытие Арену"

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско решил перенести свой офис.

Как сообщают российские СМИ, кабинет немецкого специалиста с видом на поле теперь нужно искать в VIP-ложе на шестом этаже стадиона "Открытие Арена".

Ранее офис тренера "красно-белых" располагался на клубной базе в Тарасовке. Причиной переноса указаны пробки в российской столице.

Напомним, что Тедеско возглавил "Спартак" на этой неделе, заключив контракт до 31 мая 2021 года.

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