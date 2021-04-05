Тедеско поддержал Маслова, забившего автогол
Фото: Твиттер @fcsm_official
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не стал подвергать критике защитника команды Павла Маслова, который отметился неудачной срезкой мяча в собственные ворота в матче 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2).
На вопрос журналиста о том, стоит ли дать отдохнуть Маслову, который на молодежном Евро привез два пенальти и забил два автогола в трех последних турах Чемпионата России, немецкий специалист ответил следующее:
"Это абсолютное безумие – спрашивать подобное. Не важно, что случилось в игре – автогол, пенальти по его вине, бывает всякое. Но глупо по таким незначительным фактам судить об игре футболиста.
Посмотрите, как он сегодня действовал. Он играл против Альмквиста, одного из быстрейших игроков РПЛ. Страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств. Он отдал несколько прекрасных передач – за спину защитникам, для начала наших атак.
Павел провел замечательный матч. Конечно, я буду защищать и его, и Джикию, и Кутепова, и Жиго, потому что они мои футболисты", – сказал Тедеско.
Читать также: Тедеско сравнил Соболева с Левандовски | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1
-
"Севилья" неожиданно обыграла "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Брайтоном"
-
"Днепр-1" громит "Львов", "Шахтер" спокойно побеждает "Ворсклу", а "Динамо" только в концовке вырывает победу: все результаты 20-го тура УПЛ
-
18-летний игрок "Знамени Труда" умер во время матча
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 апреля
-
Тедеско поддержал Маслова, забившего автогол
-
Наставник "Валенсии" высказался о расистском скандале в матче с "Кадисом"
-
"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1
-
"Севилья" неожиданно обыграла "Атлетико"
-
Тедеско сравнил Соболева с Левандовски
-
"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Брайтоном"
-
"Днепр-1" громит "Львов", "Шахтер" спокойно побеждает "Ворсклу", а "Динамо" только в концовке вырывает победу: все результаты 20-го тура УПЛ
-
Марсьяль из-за травмы может пропустить остаток сезона
-
Черчесов дал комментарий касательно критики со стороны Василия Уткина
-
18-летний игрок "Знамени Труда" умер во время матча
-
Газзаев прокомментировал дебютный матч Олича
-
Моуринью прокомментировал возможный уход Харри Кейна
-
"Валенсия" Черешыва упустила ничью с "Кадисом"
-
"Динамо" Киев одержало волевую победу над "Александрией" на последних минутах
-
"Бавария" минимально победила "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" поборется за медали, а Дортмунд упускает свой шанс: все результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Спартак" одержал феерическую победу над "Ростовом"
-
Бывший футболист сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы
-
"Астон Вилла" одержала волевую победу над аутсайдером
-
Черчесов высказался о вероятности возвращения Акинфеева в сборную России