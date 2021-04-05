Тедеско поддержал Маслова, забившего автогол

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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не стал подвергать критике защитника команды Павла Маслова, который отметился неудачной срезкой мяча в собственные ворота в матче 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2).

На вопрос журналиста о том, стоит ли дать отдохнуть Маслову, который на молодежном Евро привез два пенальти и забил два автогола в трех последних турах Чемпионата России, немецкий специалист ответил следующее:

"Это абсолютное безумие – спрашивать подобное. Не важно, что случилось в игре – автогол, пенальти по его вине, бывает всякое. Но глупо по таким незначительным фактам судить об игре футболиста.

Посмотрите, как он сегодня действовал. Он играл против Альмквиста, одного из быстрейших игроков РПЛ. Страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств. Он отдал несколько прекрасных передач – за спину защитникам, для начала наших атак.

Павел провел замечательный матч. Конечно, я буду защищать и его, и Джикию, и Кутепова, и Жиго, потому что они мои футболисты", – сказал Тедеско.