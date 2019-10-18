Тедеско поделился ожиданиями от дебютного матча во главе "Спартака"

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что игра с казанцами станет дебютной для немецкого тренера, которого "красно-белые" назначили 14 октября.

"Было мало времени, чтобы полностью со всем познакомиться. Однако, несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков, они открыты для совместной работы и нововведений в команде. Что касается игры с "Рубином", то мы их изучали. Знаем, что начали провально, но сейчас они набирают очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная в ситуациях один в один. Рассчитываем на хороший исход игры", - сказал Тедеско.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится в субботу, 19 октября, в 16:30 по московскому времени.

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