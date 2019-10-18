Тедеско поделился ожиданиями от дебютного матча во главе "Спартака"

Теги доменико тедескоспартак москварубин

Тедеско поделился ожиданиями от дебютного матча во главе "Спартака"

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался в преддверии матча 13-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что игра с казанцами станет дебютной для немецкого тренера, которого "красно-белые" назначили 14 октября.

"Было мало времени, чтобы полностью со всем познакомиться. Однако, несмотря на это, я увидел полное понимание со стороны игроков, они открыты для совместной работы и нововведений в команде. Что касается игры с "Рубином", то мы их изучали. Знаем, что начали провально, но сейчас они набирают очки. Команда у них достаточно быстрая и опасная в ситуациях один в один. Рассчитываем на хороший исход игры", - сказал Тедеско.

Матч "Спартак" - "Рубин" состоится в субботу, 19 октября, в 16:30 по московскому времени.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал обложку "Спорт-Экспресса" с ним в образе Джокера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"

"Реал" поддержал дату проведения Эль Класико, предложенную "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов