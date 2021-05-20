Тедеско поделился планами на будущее

Теги доменико тедеско

Тедеско поделился планами на будущееФото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своих пожеланиях и планах на будущее.

"Я не комментирую слухи, иначе мне пришлось бы давать интервью каждый раз, когда мое имя было рядом с тренерским креслом какого-то клуба.

Я считаю Италию футбольной страной, мне всегда нравилась серия А, с удовольствием слежу за ней. Однажды я бы хотел стать тренером итальянской команды", — цитирует Тедеско Tuttomercatoweb.

Напомним, что в прошедшем сезоне Тедеско тренировал "Спартак", с которым сумел занять второе место в РПЛ и выйти в Лигу Чемпионов. 

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