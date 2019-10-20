Тедеско поделился планами "Спартака" на зимнее трансферное окно

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Тедеско поделился планами "Спартака" на зимнее трансферное окно

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что зимой клуб не будет проводить активную трансферную кампанию.

"Я думаю, что особых изменений в команде не потребуется. Для нас в матче с "Рубином" был реальной проблемой выбор стартового состава, потому что у нас очень много классных футболистов. К счастью, у нас есть из кого выбирать. Поэтому я считаю, что кардинальные изменения в "Спартаке" не потребуются в трансферное окно", - сказал Тедеско.

Напомним, что немецкий специалист возглавил "красно-белых" в понедельник, 14 октября.

В субботу "Спартак" сыграл первый матч под руководством нового тренера против "Рубина". Игра завершилась нулевой ничьей.

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