Тедеско подвел итоги матча "Спартака" с "Тамбовом"

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Тедеско подвел итоги матча "Спартака" с "Тамбовом"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о поражении команды в матче 26-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:3).

"Мы разочарованы. Думаю, у нас был шанс заработать три балла. В первом тайме мы контролировали мяч и пространство. Нужно было забивать второй, нам этого не хватает, нужно работать над этим. Во втором тайме сделали глупую ошибку, но смогли вернуться и забить. Должны были забивать еще, использовать моменты. Пропустили гол со штрафного и пенальти. Пропускать дома три гола от "Тамбова" очень больно, мы разочарованы", - цитирует Тедеско Sport24.

"Спартак" с 32 очками занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата России. "Тамбов, имея в активе 28 баллов расположился на 12 месте. В следующем туре РПЛ "красно-белые" встретятся с "Локомотивом".

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