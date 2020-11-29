Тедеско похвалил Кокорина после матча с "Ротором"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал игру нападающего Александра Кокорина в матче с "Ротором" (2:0).

"Не знаю, лучший ли матч, но Кокорин был хорош сегодня. Он ведь пропустил подготовку к сезону. Если пройдет зимние сборы с нами, то будет играть еще сильнее. Что касается позиции, то Кокорин универсален. Его техника, прием мяча позволяют себя комфортно чувствовать и впереди, и на позиции "десятки", - цитирует Кокорина "СЭ".

В этой встрече 29-летний футболист реализовал пенальти.

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