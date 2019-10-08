Тедеско покидает Москву после переговоров со "Спартаком"

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Тедеско покидает Москву после переговоров со "Спартаком"

Экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско не возглавит сегодня "Спартак".

Сообщается, что после очередного раунда переговоров специалист взял время до конца недели на размышления и отправился в Германию.

Ранее сообщалось, что подписание соглашения со "Спартаком" состоится сегодня.

Напомним, что ранее в отставку ушел Олег Кононов. После 12 туров "Спартак" идет в РПЛ на 12-м месте.

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