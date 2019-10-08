Тедеско покидает Москву после переговоров со "Спартаком"
Экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско не возглавит сегодня "Спартак".
Сообщается, что после очередного раунда переговоров специалист взял время до конца недели на размышления и отправился в Германию.
Ранее сообщалось, что подписание соглашения со "Спартаком" состоится сегодня.
Напомним, что ранее в отставку ушел Олег Кононов. После 12 туров "Спартак" идет в РПЛ на 12-м месте.
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