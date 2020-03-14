Тедеско получил одноматчевую дисквалификацию

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Тедеско получил одноматчевую дисквалификацию

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско не сможет руководить командой в следующем матче РПЛ.

Немецкий специалист в игре 22-го тура Премьер-лиги против "Оренбурга" получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в сезоне.

Таким образом, тренер получил одноматчевую дисквалификацию и пропустит гостевой поединок с тульским "Арсеналом".

Ранее Тедеско наказывался предупреждениями во встречах с "Локомотивом" (3:0), "Арсеналом" (0:1) и "Крыльями Советов" (2:0).

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