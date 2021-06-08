Тедеско получил предложение из Турции

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Экс-тренер "Спартака" Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Турции.

По сведениям A Spor, немецкий специалист ведет переговоры с "Фенербахче".

В минувшем сезоне "Фенербахче" финишировал в турецкой Суперлиги на третьем месте.

Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год. В завершившемся сезоне клуб занял второе место.

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