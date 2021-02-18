Тедеско порекомендовал "Спартаку" тренера на замену себе
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско предложил тренера, который может возглавить команду, после того как немецкий специалист покинет свой пост.
"У меня не спрашивали совета. Но если бы меня спросили, я всегда рад помочь "Спартаку". Когда работаешь в клубе, понимаешь людей вокруг, знаешь, что и кого они хотят видеть.
Себе на замену я могу рекомендовать Хинкеля, моего ассистента. Он хороший человек и специалист", – цитирует Тедеско "Чемпионат".
Напомним, Тедеско не будет продлевать контракт со "Спартаком" и летом покинет команду.
Перед стартом второй части чемпионата России, "красно-белые" идут на третьем месте.
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