Тедеско посетовал на нехватку опыта у игроков "Спартака"

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Тедеско посетовал на нехватку опыта у игроков "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско указал на проблемы, имеющиеся у нынешнего состава команды.

"Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде. У нас один из самых юных составов. Маленький пример: в последнем матче в центре полузащиты действовала тройка игроков 19-ти, 21-го и 23-х лет. В России же многие клубы располагают возрастными ребятами. Случается, что нам в каких-то ситуациях не хватает опыта. Но молодёжь у нас качественная и быстро учится.

Даст ли мне клуб время? Это зависит от нас. Если при этом всё-таки будем набирать нужные очки, хорошо трудиться, то уверен, что время дадут. Какие-то колебания для молодой команды нормальны. Это понимают и руководители клуба. Цель звучит так: построить что-то вместе", - сказал Тедеско.

Напомним, что немецкий тренер возглавил "красно-белых" в середине октября, заключив контракт до 2021 года.

"Спартак" набрал в 19 турах чемпионата России 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

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