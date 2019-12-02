Тедеско после матча с "Зенитом" прорвался в судейскую комнату
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско захотел лично пообщаться с арбитрами, которые обслуживали матч 18-го тура РПЛ против "Зенита".
Как сообщают российские СМИ, после игры немецкий специалист прорвался в судейскую комнату. Впрочем, там он пробыл недолго, о чём позаботилась служба безопасности питерского клуба.
Напомним, что принципиальную встречу обслуживал Виталий Мешков.
"Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова.
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