Тедеско после матча с "Зенитом" прорвался в судейскую комнату

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Тедеско после матча с "Зенитом" прорвался в судейскую комнату

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско захотел лично пообщаться с арбитрами, которые обслуживали матч 18-го тура РПЛ против "Зенита".

Как сообщают российские СМИ, после игры немецкий специалист прорвался в судейскую комнату. Впрочем, там он пробыл недолго, о чём позаботилась служба безопасности питерского клуба.

Напомним, что принципиальную встречу обслуживал Виталий Мешков.

"Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 1:0 благодаря автоголу Ильи Кутепова.

Не пропустите: Тедеско - о судействе в матче с "Зенитом": "Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ivanovaleksoegd

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