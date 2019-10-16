Тедеско посоветовали обратить внимание на 20-летнего хавбека "Спартака"

Пресс-служба "Чертаново" посоветовала новому наставнику московского "Спартака" Доменико Тедеско присмотреться к полузащитнику Максиму Глушенкову, который в основном играет за дубль "красно-белых".

"Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодёжную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится", - говорится в публикации.

Синьор Тедеско, обратите внимание на молодого футболиста: за один тайм в матче за молодежную сборную России заработал пенальти и забил гол; отличная левая нога; быстрый ум; склонность к нестандартным решениям. Вам понравится pic.twitter.com/3NaeFsgkF8 — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) October 15, 2019

Напомним, что 20-летний Глушенков является воспитанником "Чертаново". В "Спартак" он перебрался в январе этого года, отыграв с тех пор всего 6 матчей за основу.

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