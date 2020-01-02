Тедеско поздравил болельщиков "Спартака" с новогодними праздниками

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Тедеско поздравил болельщиков "Спартака" с новогодними праздниками

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видеопоздравление с новогодними праздниками наставника команды Доменико Тедеско.

"Дорогие болельщики! Поздравляю вас с праздниками. Прежде всего желаю вам счастья! Большое спасибо за вашу поддержку с первых моих дней работы в "Спартаке"! До скорых встреч, всего вам доброго", - сказал немецкий специалист.

По итогам 19 туров "красно-белые" занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Тедеско возглавил "Спартак" 14 октября прошлого года, заключив контракт до конца сезона 2020/21.

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