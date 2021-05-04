Тедеско, празднуя победный гол в ворота "Арсенала", запрыгнул на стюарда

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Тедеско, празднуя победный гол в ворота "Арсенала", запрыгнул на стюарда

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ярко отреагировал на второй гол своей команды в ворота тульского "Арсенала" в матче 28-го тура РПЛ.

Напомним, что "красно-белые" обыграли "канониров" со счётом 2:1 и вышли на второе место в таблице чемпионата. Победный мяч в активе Джордана Ларссона.

Празднуя взятие ворота соперника в исполнении шведского форварда, тренер пробежался по бровке и запрыгнул на стоящего недалеко стюарда.

Контракт Тедеско со "Спартаком" истекает по окончании сезона, и немец не планирует его продлевать.

Не пропустите: Тедеско раскритиковал команду после победы над "Арсеналом". | http://soccernews.ru
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