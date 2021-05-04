Тедеско, празднуя победный гол в ворота "Арсенала", запрыгнул на стюарда
Фото твиттер "Спартака"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско ярко отреагировал на второй гол своей команды в ворота тульского "Арсенала" в матче 28-го тура РПЛ.
Напомним, что "красно-белые" обыграли "канониров" со счётом 2:1 и вышли на второе место в таблице чемпионата. Победный мяч в активе Джордана Ларссона.
Празднуя взятие ворота соперника в исполнении шведского форварда, тренер пробежался по бровке и запрыгнул на стоящего недалеко стюарда.
Эмоции Доменико Тедеско после победного гола Джорди— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 3, 2021
Даже стюарду досталось pic.twitter.com/0lXMNXVorb
Контракт Тедеско со "Спартаком" истекает по окончании сезона, и немец не планирует его продлевать.
Не пропустите: Тедеско раскритиковал команду после победы над "Арсеналом". | http://soccernews.ru
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