Тедеско прибыл на заседание совета директоров "Спартака" с багажом

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Тедеско прибыл на заседание совета директоров "Спартака" с багажом

Сегодня, 23 июля, на стадионе "Открытие Арена" состоится заседание совета директоров московского "Спартака".

В связи с этим журналисты фиксируют прибытие к арене главных лиц "красно-белых", в том числе владельца Леонида Федуна и главного тренера Доменико Тедеско.

Примечательно, что немецкий наставник приехал на заседание с багажом в руках. С чем это связано, пока неизвестно, но ранее ходили слухи о его возможной отставке.

Напомним, что "Спартак" занял итоговое седьмое место в РПЛ, а также вылетел из Кубка России на стадии полуфинала.

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