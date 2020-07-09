Наставник "Спартака" Доменико Тедеско приглашен на заседание КДК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ с "Локомотивом".

Напомним, в конце первого тайма тренер эмоционально отреагировал на решение арбитра назначить пенальти, за что получил красную карточку.

"Тедеско приглашен на заседание. Оно, как обычно, пройдет в формате видеосвязи завтра и начнется в 16:00", - цитирует ТАСС председатель КДК Артур Григорьянц.

Напомним, встреча команд завершилась со счетом 1:1.

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