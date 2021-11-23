Тедеско прилетит в Москву по двум причинам

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско собирается на текущей неделе побывать в Москве, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, немецкий тренер хочет встретиться со своими друзьями, а также посетить два матча.

В планах Тедеско просмотр игр "Спартак" - "Наполи" и "Локомотив" - "Лацио" в Лиге Европы.

Что касается переговоров о возможном сотрудничестве, то 36-летний специалист не намерен заниматься в России рабочими вопросами.

Напомним, что Тедеско ушёл из "Спартака" в мае этого года, отказавшись продлевать контракт по семейным обстоятельствам.

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