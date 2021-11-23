Тедеско прилетит в Москву по двум причинам

Теги доменико тедескоспартак москвалокомотив москванаполилацио

Тедеско прилетит в Москву по двум причинам

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник "Спартака" Доменико Тедеско собирается на текущей неделе побывать в Москве, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, немецкий тренер хочет встретиться со своими друзьями, а также посетить два матча.

В планах Тедеско просмотр игр "Спартак" - "Наполи" и "Локомотив" - "Лацио" в Лиге Европы.

Что касается переговоров о возможном сотрудничестве, то 36-летний специалист не намерен заниматься в России рабочими вопросами.

Напомним, что Тедеско ушёл из "Спартака" в мае этого года, отказавшись продлевать контракт по семейным обстоятельствам.

Не пропустите: Тедеско может возглавить турецкий клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Болельщики "Валенсии" проведут протесты против владельца клуба

Болельщики "Валенсии" проведут протесты против владельца клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов