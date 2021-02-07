Тедеско признался в любви к "Спартаку"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал свое решение покинуть клуб летом.

"Я ухожу из "Спартака" только из-за семьи. Других факторов нет. Меня часто спрашивают о настоящих причинах ухода. За период с апреля по декабрь я видел своих родных всего пять раз. Их переезд – это очень серьезное решение, один раз я уже это сделал.

Когда тренировал "Шальке", это произошло в пределах одной страны, но и тогда возникали трудности: новые люди, друзья, дети пошли в другой детский сад. А им в этом возрасте тяжело менять обстановку. Привезти родных в другую страну без знания языка очень сложно. Поэтому я принял такое трудное решение – все из-за коронавируса.

Сейчас почти невозможно перемещаться между странами даже с разрешением. Я люблю "Спартак", но и свою семью тоже очень люблю.

Знаю, что достиг бы здесь успеха. Вижу развитие команды, ребята голодны до побед. Мы ради друг-друга готовы пойти в огонь.