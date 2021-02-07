Тедеско признался в любви к "Спартаку"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал свое решение покинуть клуб летом.
"Я ухожу из "Спартака" только из-за семьи. Других факторов нет. Меня часто спрашивают о настоящих причинах ухода. За период с апреля по декабрь я видел своих родных всего пять раз. Их переезд – это очень серьезное решение, один раз я уже это сделал.
Когда тренировал "Шальке", это произошло в пределах одной страны, но и тогда возникали трудности: новые люди, друзья, дети пошли в другой детский сад. А им в этом возрасте тяжело менять обстановку. Привезти родных в другую страну без знания языка очень сложно. Поэтому я принял такое трудное решение – все из-за коронавируса.
Сейчас почти невозможно перемещаться между странами даже с разрешением. Я люблю "Спартак", но и свою семью тоже очень люблю.
Знаю, что достиг бы здесь успеха. Вижу развитие команды, ребята голодны до побед. Мы ради друг-друга готовы пойти в огонь.
Люблю Москву и особенно "Спартак". Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики. С удовольствием увидимся снова. Иногда проблем и неприятностей нельзя избежать, но всегда важно оставаться честным", – сказал Тедеско в интервью "Спорт-Экспресс".
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