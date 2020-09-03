Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско уверенно победил в голосовании за лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам августа.

Немецкий специалист опередил Сергея Семака ("Зенит"), Владимира Федотова ("Сочи"), Кирилла Новикова ("Динамо") и Андрея Талалаева ("Ахмат").

Доменико Тедеско – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августе



⚪️ За наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяца pic.twitter.com/BDBzHaOVpB — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020

"Красно-белые" под руководством Тедеско набрали в августе 14 очков в 6 матчах (4 победы и 2 ничьи). "Спартак" ушёл на международную паузу лидером чемпионата.

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