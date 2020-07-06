Тедеско продолжит тренировать "Спартак", будущее Цорна в клубе под вопросом

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Тедеско продолжит тренировать "Спартак", будущее Цорна в клубе под вопросом

Руководство московского "Спартака" рассматривает вариант с кадровыми изменениями в клубе.

По информации "Чемпионата", главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско, скорее всего, сохранит работу.

Что касается генерального директора Томаса Цорна, то его будущее находится под вопросом и зависит от итогового результата команды в Кубке России.

Владелец "Спартака" Леонид Федун может уволить функционера или перевести его на должность спортивного директора.

Если Цорн покинет пост гендиректора, то его может сменить Александр Жирков. Клуб ищет эффективного антикризисного менеджера.

Не пропустите: Тедеско: "Общение с Федуном? Я же не спрашиваю, о чем вы говорите с женой". | http://soccernews.ru
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