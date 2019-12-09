Тедеско прокомментировал акцию протеста фанатов на матче "Спартак" - "Ростов"

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Тедеско прокомментировал акцию протеста фанатов на матче "Спартак" - "Ростов"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об акции болельщиков против полицейского беспредела.

Напомним, что на 30-й минуте матча 19-го тура РПЛ между "красно-белыми" и "Ростовом" фанаты в знак протеста ушли с трибун.

"Да, я всё знаю. Я их понимаю. Хорошо, когда есть консолидация между болельщиками разных клубов. С другой стороны, нам очень не хватало поддержки", - сказал Тедеско.

В итоге "Спартак" на своём поле был разгромлен "Ростовом" со счётом 1:4.

Не пропустите: Тедеско не боится встречи с руководством "Спартака". | http://soccernews.ru
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