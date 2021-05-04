Тедеско прокомментировал досрочное чемпионство "Зенита"

Фото твиттер "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о справедливости чемпионства "Зенита" в этом сезоне.

"Считаю, они заслуженно стали чемпионами, поздравляю их", - сказал немецкий тренер.

"Зенит" досрочно стал чемпионом России - за два тура до окончания розыгрыша Премьер-лиги.

"Спартак" пока идёт на втором месте, дающем право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

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