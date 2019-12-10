Тедеско прокомментировал итоги заседания совета директоров "Спартака"

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Тедеско прокомментировал итоги заседания совета директоров "Спартака"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился эмоциями после участия в заседании совета директоров клуба.

"Всё прошло хорошо и дружелюбно. Вам всё расскажут. С Новым годом, ребята", - сказал Тедеско.

Напомним, что "Спартак" ушёл на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ.

В 19 турах чемпионата "красно-белые" набрали всего 22 очка и только на 4 балла опережают зону вылета.

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