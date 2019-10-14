Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера "Спартака"

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Тедеско прокомментировал назначение на пост главного тренера "Спартака"

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал вступление в должность.

"Для меня большая честь быть здесь и быть тренером такой команды, как "Спартак". Команды с огромной историей. У меня сейчас очень интересный момент, я знакомлюсь с командой, и это чувство меня очень радует", - сказал немецкий специалист на пресс-конференции.

У руля "красно-белых" Тедеско сменил Олега Кононова, который ушёл в отставку 29 сентября. 

Столичная команда провалила старт сезона и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 

Тедеско ранее возглавлял "Эрцгебирге" и "Шальке". После увольнения из гельзенкирхенского клуба в марте 2019 года тренер оставался без работы.

Не пропустите: Глушаков пожелал Тедеско удачи в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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