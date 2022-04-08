Тедеско прокомментировал ничью с "Аталантой"
Фото: твиттер "Лейпцига"\Автор неизвестен
Главный тренер "РБ Лейпцига" Доменико Тедеско прокомментировал ничью с "Аталантой" (1:1) в первом матче 1\4 финала Лиги Европы.
"Мы проанализируем этот матч и решим, как играть во втором. Андре Силва не забил пенальти, потому что плохо пробил, но чтобы сделать сэйв, нужен еще и вратарь. Мы планировали выпустить после перерыва Эмиля Форсберга, так как хотели больше владеть мячом в середине поля.
В конечном итоге, ничья – справедливый результат, обе команды пытались забить второй гол. "Аталанта" пробегает больше, чем любая другая команда в Серии А, они физически сильны и используют персональную опеку", – сказал немецкий специалист.
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