Тедеско прокомментировал ничью с "Рубином" в своем первом матче во главе "Спартака"

Теги спартак москварубиндоменико тедеско

Тедеско прокомментировал ничью с "Рубином" в своем первом матче во главе "Спартака"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарии после игры против "Рубина" (0:0).

Напомним, что это был первый матч московского клуба под руководством Тедеско.

"Я недоволен первым таймом. Мы плохо прессинговали, из-за чего у соперника было преимущество по владению мячом. После перерыва мы выглядели лучше. Много атаковали и создавали опасные моменты.

В конце матча мы играли в пять форвардов, однако нам не удалось забить", - заявил Тедеско.

После 13 туров "Спартак" идет в РПЛ на девятой позиции.

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