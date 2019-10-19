Тедеско прокомментировал ничью с "Рубином" в своем первом матче во главе "Спартака"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско дал комментарии после игры против "Рубина" (0:0).
Напомним, что это был первый матч московского клуба под руководством Тедеско.
"Я недоволен первым таймом. Мы плохо прессинговали, из-за чего у соперника было преимущество по владению мячом. После перерыва мы выглядели лучше. Много атаковали и создавали опасные моменты.
В конце матча мы играли в пять форвардов, однако нам не удалось забить", - заявил Тедеско.
После 13 туров "Спартак" идет в РПЛ на девятой позиции.
Читайте также: "Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
"Наполи" на классе обыграл "Верону"
-
"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста
-
Варди обошел Торреса и Азара по забитым голам в АПЛ
-
"Лион" не смог обыграть "Дижон" в матче Лиги 1
-
Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча с "Ливерпулем"
-
"Манчестер Сити" готовит новый контракт для одного из лидеров команды
-
Тедеско прокомментировал ничью с "Рубином" в своем первом матче во главе "Спартака"
-
"Тамбов" подтвердил отставку Григоряна
-
"Лацио" - "Аталанта" - 3:3 (видеообзор матча Серии А)
-
"Заря" добыла волевую победу над "Десной", львовское дерби завершилось ничьей
-
"Атлетико" и "Валенсия" не выявили победителя в матче Примеры
-
"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом" и другие результаты 9-го тура АПЛ
-
"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом" и другие результаты 8-го тура Бундеслиги
-
"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"
-
Ибрагимович высказался о Гвардиоле и Моуринью
-
"Лацио" совершил сумасшедший камбэк в матче с "Аталантой"
-
1
Тедеско попросил "Спартак" поменять скамейку запасных
-
1
Гризманн, Месси и Суарес впервые забили в одной игре за "Барселону"
-
"Локомотив" сделал заявление касательно травмы Джорджевича
-
"Эйбар" – "Барселона" - 0:3 (видеообзор матча)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|13
|29
|2
|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Уфа
|12
|15
|8
|Арсенал Тула
|12
|14
|9
|Оренбург
|12
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|14
|11
|Рубин
|12
|14
|12
|Спартак Москва
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
|8