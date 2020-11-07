Тедеско прокомментировал ничью с "Уралом"
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями после матча 14-го тура РПЛ против "Урала".
Напомним, что "красно-белые" дважды вели в счёте, однако екатеринбургская команда отстояла итоговую ничью со счётом 2:2.
"Доволен ли я игрой своей команды? Да. Первый тайм был похуже, не было у нас того контроля мяча, который мы привыкли иметь. Достаточно много было потерь. Во втором тайме мы лучше контролировали мяч, лучше была структура, инициатива. Но футбол может удивлять, и несмотря на такие разные два тайма, первый тайм мы выиграли, а второй проиграли. На этом стадионе у нас каждый матч - это война. На "Спартак" они по-особому настраиваются", - сказал Тедеско.
Для "Спартака" это вторая потеря очков подряд, туром ранее столичная команда дома уступила "Ростову" (0:1).
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