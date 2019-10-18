Тедеско прокомментировал обложку "Спорт-Экспресса" с ним в образе Джокера

Теги спартак москвадоменико тедеско

Тедеско прокомментировал обложку "Спорт-Экспресса" с ним в образе Джокера

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, как он относится к обложке свежего номера газеты "Спорт-Экспресс", на которой он изображён в образе злодея Джокера.

"Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер - самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент", - сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем с "Рубином".

Ранее сообщалось, что в "Спартаке" изучают возможность применения санкций к "Спорт-Экспрессу", поскольку обложка не была согласована с клубом.

Тедеско возглавил "красно-белых" на этой неделе, заключив контракт до 31 мая 2021 года.

Не пропустите: Тедеско перенёс свой офис на "Открытие Арену". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!

Роберто Манчини поставил сборной Италии результат, но все обсуждают ее... зеленую форму!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов