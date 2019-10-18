Тедеско прокомментировал обложку "Спорт-Экспресса" с ним в образе Джокера

Новый наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, как он относится к обложке свежего номера газеты "Спорт-Экспресс", на которой он изображён в образе злодея Джокера.

"Мне рассказали об этом 10 минут назад, не было времени, чтобы читать газеты. Джокер - самая важная карта в колоде, сочту это за комплимент", - сказал Тедеско на пресс-конференции перед матчем с "Рубином".

Ранее сообщалось, что в "Спартаке" изучают возможность применения санкций к "Спорт-Экспрессу", поскольку обложка не была согласована с клубом.

Тедеско возглавил "красно-белых" на этой неделе, заключив контракт до 31 мая 2021 года.

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