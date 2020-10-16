Тедеско прокомментировал переход Мозеса в "Спартак"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско сделал заявление о подписании правого защитника Виктора Мозеса.

Напомним, что "красно-белые" арендовали 29-летнего нигерийца у "Челси" с правом последующего выкупа.

"Я хорошо знаю этого игрока. Он играл в больших клубах. Хорошо знает, как играть в пять защитников, опытный футболист. Мы рады, что Мозес пришёл в "Спартак". В процессе покупки игрока мы обсуждаем кандидатуры с руководством, но в переговорах я не участвую. Когда мне сказали о варианте с Мозесом, я посмотрел несколько последних матчей. Мне показалось, что это неплохая кандидатура", - сказал Тедеско.

Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не исключал, что дебют Мозеса за "Спартак" может состояться уже в субботу, 17 октября, в матче РПЛ против "Химок".

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