Тедеско прокомментировал переход Соболева в "Спартак"

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Тедеско прокомментировал переход Соболева в "Спартак"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался о трансфере нападающего Александра Соболева.

Напомним, что "красно-белые" на этой неделе арендовали 22-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

"Мы нуждаемся в Соболеве на сто процентов, нуждаемся в нападающем такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он сделал хорошую работу. Я не хочу сказать, что другие наши нападающие плохие, у нас все игроки хорошие. Футбол - не театр одного актёра, а командная игра", - сказал Тедеско.

В первой части сезона в составе "Крыльев Советов" Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

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