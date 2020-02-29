Тедеско прокомментировал победу над "Динамо"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о победе над "Динамо" (2:0).

"Это заслуженная победа. Конечно, есть доля везения, ведь Комличенко два раза нас простил. Таких ситуаций нельзя допускать, если бы он забил, то нам бы стало сложнее", - заявил Тедеско.

Благодаря победе "красно-белые" вышли на девятое место в чемпионате.

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