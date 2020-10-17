Тедеско прокомментировал победу над "Химками"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о результате матча с "Химками" (3:2).
"Сегодня мы видели два совершенно разных тайма, но я рад победе. Мы контролировали мяч в первом тайме, однако было много потерь. Играли горизонтально, форварды находились под давлением, и передачи шли им в ногу.
Соперник глубоко оборонялся, контратаковал, забей они при такой игре в первом тайме - ничего не сказал бы, оставалось бы только это принять. После перерыва стало больше вертикальной игры, хорошо прессинговали и давили оборону, что нужно при такой игре соперника в защите.
Такая игра принесла результат: заработали пенальти, потом забили еще два. Обидно, что пропустили, мы играли хорошо. Хороший знак, что перевернули игру с 0:1", - заявил Тедеско.
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