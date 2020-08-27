Тедеско прокомментировал победу над "Ротором"

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Тедеско прокомментировал победу над "Ротором"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско подвёл итоги матча 5-го тура РПЛ против "Ротора".

"Есть определённый прогресс в том, как наши ребята видят зоны, как взаимодействуют в центре. Моменты сегодня у нас были, но нужно забивать. Всегда есть шанс пропустить контратаку. Сегодня Александр Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо.

В целом я доволен игрой нашей команды в обороне, особенно в первом тайме, когда высоко прессинговали. Во втором тайме надо было забивать, наши ребята побежали вперёд. И при таких атаках важно вовремя возвращаться в свои зоны в обороне", - сказал Тедеско.

Напомним, что "Спартак" обыграл "Ротор" со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти.

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