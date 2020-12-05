Тедеско прокомментировал победу над "Тамбовом"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с "Тамбовом" (5:1).

"Начали игру не важно, было много потерь. Спустя 15-20 минут прибавили и стали играть лучше. Меня разочаровал результат первого тайма. Мы должны были использовать свои моменты и забить больше голов.

После перерыва продолжили играть хорошо, даже забили второй гол, однако сразу же пропустили. Для нас это уже привычно. Второй гол должен прибавлять нам уверенности", - заявил Тедеско.

Напомним, что "Спартак" единолично возглавил турнирную таблицу РПЛ.

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