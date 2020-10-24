Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Краснодаром"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:1).

"Первый тайм – топ. Второй тайм – не топ. Это если коротко. В первом тайме контролировали игру, забили два гола, что помогло нам почувствовать уверенность. Но при счете 2:0 всегда есть риск: соперник забивает, становится опасно, команда нервничает.

Будет ли лидерство "Спартака" давить на игроков? Задача одна – выигрывать. Побеждаем мы вместе. Проигрывать тоже будем вместе. Поражение в любом случае случится, но надеюсь, не скоро", - приводят слова Тедеско российские СМИ.

"Спартак" возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 31 октября на своем поле с "Ростовом".

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