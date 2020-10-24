Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Краснодаром"
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об игре своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (3:1).
"Первый тайм – топ. Второй тайм – не топ. Это если коротко. В первом тайме контролировали игру, забили два гола, что помогло нам почувствовать уверенность. Но при счете 2:0 всегда есть риск: соперник забивает, становится опасно, команда нервничает.
Будет ли лидерство "Спартака" давить на игроков? Задача одна – выигрывать. Побеждаем мы вместе. Проигрывать тоже будем вместе. Поражение в любом случае случится, но надеюсь, не скоро", - приводят слова Тедеско российские СМИ.
"Спартак" возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 31 октября на своем поле с "Ростовом".
Не пропустите: "Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Александр Кержаков заразился коронавирусом
-
Месси не забивает в "класико" с тех пор, как Роналду покинул "Реал"
-
"Спартак" теряет Джикию
-
Криштиану Роналду отреагировал на победу "Реала" в матче с "Барселоной"
-
Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Краснодаром"
-
Куман раскритиковал судейство в матче с "Реалом"
-
Эсекьель Понсе установил рекорд "Спартака"
-
"Севилья" проиграла "Эйбару", "Осасуна" победила "Атлетик"
-
"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско
-
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Шальке"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в матче АПЛ
-
"Марсель" победил "Лорьян" в матче Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Дженоа" в Серии А
-
"Локомотив" дома проиграл "Ротору". Волгограды одержали первую победу в РПЛ
-
"Спартак" обыграл "Краснодар" и вышел на 1-е место в РПЛ
-
Сергей Семак высказался о возможной отставке после поражения от "Рубина"
-
"Динамо" Киев - "Александрия" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Барселоной"
-
Зинедин Зидан установил рекорд "Реала" в матчах с "Барселоной"
-
Виктор Мозес забил первый гол за "Спартак"