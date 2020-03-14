Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Оренбургом" в матче РПЛ



Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал победу московского клуба в матче 22-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:1).

"Считаю, что с точки зрения болельщиков сегодня была интересная игра. Думаю, что им всем понравилось, потому что каждые две минуты были атаки, контратаки, голевые моменты.

Что касается нашей команды, то считаю, что сегодня был не лучший наш матч. Условия для футбола здесь не нашей стороне: поле искусственное, очень сухое, его здесь не поливают. Поэтому мяч медленный, показывать свой футбол очень тяжело", – сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

Благодаря победе "Спартак" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут 21 марта в гостях с тульским "Арсеналом".

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