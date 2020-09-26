Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Тамбовом"

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Тедеско прокомментировал победу "Спартака" над "Тамбовом"

Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями после победы своей команды над "Тамбовом" в матче 9-го тура РПЛ.

"В матчах с такими соперниками нужно уметь терпеть. Они играют очень глубоко. "Тамбов", как правило, обороняется ещё глубже, но сегодня они поднимались, прессинговали. Нужно было искать пространства между линиями. У нас были потери в центре поля. Во втором тайме нам повезло, что "Тамбов" не сделал счёт 1:0. Мы продолжали играть в свою игру. Сыграли свою роль замены - все усилили игру", - сказал Тедеско.

"Красно-белые" выиграли со счётом 2:0 благодаря дублю бразильского защитника Аиртона.

Три очка в матче с "Тамбовом" позволили "Спартаку" единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата.

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