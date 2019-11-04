Тедеско прокомментировал поражение от "Арсенала"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" (0:1).

"Мы не заслуживали положительного результата в этом матче. Мы очень плохо провели первую половину встречи. Мы плохо распоряжались мячом и не могли понять, что нам делать, когда мячом владел соперник.

После перерыва мы немного поменяли схему и стали играть лучше. "Арсенал" играл с умом и не дал нам забить гол. Они заслуженно победили", - сказал Тедеско.

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